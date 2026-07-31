Nagyvilág

Porrá égett autók, felbátorodott tömeg és háborús állapotok – fotókon a migránsok által megrohamozott Ceuta

Abdel Majid BZIOUAT / AFP
2026. július 31-én emberek gyűlnek össze a kerítés mentén a marokkói–spanyol határ közelében, Fnideqnél történt összecsapások helyszínén.
admin Bényi Andrea
2026. 07. 31. 12:44
Abdel Majid BZIOUAT / AFP
2026. július 31-én emberek gyűlnek össze a kerítés mentén a marokkói–spanyol határ közelében, Fnideqnél történt összecsapások helyszínén.

Porrá égett autók, felbátorodott tömeg és háborús állapotok – fotókon a migránsok által megrohamozott Ceuta

admin Bényi Andrea
2026. 07. 31. 12:44
Legkevesebb 18-an meghaltak, amikor becslések szerint 49 ezer migráns lépett be illegálisan Ceuta területére vízen és szárazföldön egyaránt. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a helyszínre utazott, a franciák szigorított határellenőrzést vezettek be a két ország között. A helyszíni felvételeken háború állapot köszön vissza.

 

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Nagyvilág
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