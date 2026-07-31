Porrá égett autók, felbátorodott tömeg és háborús állapotok – fotókon a migránsok által megrohamozott Ceuta

Abdel Majid BZIOUAT / AFP 2026. július 31-én emberek gyűlnek össze a kerítés mentén a marokkói–spanyol határ közelében, Fnideqnél történt összecsapások helyszínén.