Nagyvilág
Porrá égett autók, felbátorodott tömeg és háborús állapotok – fotókon a migránsok által megrohamozott Ceuta
Abdel Majid BZIOUAT / AFP
2026. július 31-én emberek gyűlnek össze a kerítés mentén a marokkói–spanyol határ közelében, Fnideqnél történt összecsapások helyszínén.
Abdel Majid BZIOUAT / AFP
2026. július 31-én emberek gyűlnek össze a kerítés mentén a marokkói–spanyol határ közelében, Fnideqnél történt összecsapások helyszínén.
Porrá égett autók, felbátorodott tömeg és háborús állapotok – fotókon a migránsok által megrohamozott Ceuta
Legkevesebb 18-an meghaltak, amikor becslések szerint 49 ezer migráns lépett be illegálisan Ceuta területére vízen és szárazföldön egyaránt. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a helyszínre utazott, a franciák szigorított határellenőrzést vezettek be a két ország között. A helyszíni felvételeken háború állapot köszön vissza.
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