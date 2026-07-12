Meghalt Lindsey Graham republikánus szenátor, Donald Trump közeli szövetségese

Hirtelen fellépő, rövid betegség következtében július 12-én, 71 éves korában meghalt Lindsey Graham republikánus szenátor – számol be a Reuters. A politikus washingtoni otthonában lett rosszul: azonnal riasztották a mentőket, az életét azonban már nem tudták megmenteni.

Egyelőre nem tiszta, ki lesz majd az utódja, azonban a Graham székéért folyó verseny nem lesz hatással a republikánusok és a demokraták között novemberben zajló, a szenátusi többség megszerzéséért folytatott szélesebb küzdelemre. A stabilan republikánus Dél-Karolina törvényei szerint az állam kormányzója, Henry McMaster azonnal ideiglenes utódot nevezhet ki Graham szenátusi helyének betöltésére.

Az elnök egy hű szövetségest veszített

Graham Donald Trump egyik kritikusából vált az amerikai elnök egyik legközelebbi szövetségesévé – így halálának hozadékaként Trump egyik bizalmasával együtt egy biztos szenátusi szavazatot is elveszít.

A külpolitikai kérdésekben keményvonalasnak számító szenátor, aki nemrégiben tért vissza az Egyesült Államokba egy kijevi látogatásról, kitartó támogatója volt Izraelnek és Ukrajnának. Vasárnap reggel az NBC Meet the Press című politikai műsorának vendége lett volna.

Lindsey Graham szenátor, az egyik legnagyszerűbb ember, akit valaha ismertem, meghalt. Egy igazi amerikai hazafi volt, aki minden idejét a munkának szentelte. Mélységesen fog hiányozni

– írja a szenátor halála kapcsán Trump az X-en.

President Donald J. Trump on the passing of Senator Lindsey Graham: pic.twitter.com/m2Mb5m1EKz — The White House (@WhiteHouse) July 12, 2026

Zelenszkij és Netanjáhú is reagált

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy fogalmazott, mélységesen szomorúan érinti a szenátor halála, aki szerinte „a szabadság igazi védelmezője” volt, aki „azért harcolt, hogy mindannyian egy biztonságosabb világban élhessünk”.

Izrael miniszterelnöke, Benjámín Netanjáhú a következőképp reagált a hírre: