Súlyosan megsérült egy férfi, miután bölény támadt rá, és 2 és fél méter magasra a levegőbe repítette az Egyesült Államokban található Yellowstone Nemzeti Parkban – számolt be róla a Times of India.

Felöklelte és levegőbe repítette

A megvadult bölénybika akkor támadt az áldozatra, egy idős férfira, amikor az unokájával esti sétára indult a Bridge Bay nevű kempingben. Mike MacLeod természetfotós az eset szemtanúja volt, szerinte a férfi és unokája jelentős távolságot tartottak az állattól, ám az mégis rájuk támadt.

Az úton sétáltak, jó messze a bölénytől, amikor az hirtelen feléjük kezdett rohanni

– mondta.

Az esetről videó is készült, melyen látható, hogy a bölény fel-alá rohangál a kempingben, majd végül a férfit veszi célba, és a levegőbe repíti:

A bölény az egyik szarvával felöklelte a férfit, aki magasra repült a levegőbe, majd nagy erővel az oldalára zuhant.

„Nagyon féltem, hogy felökleli a földön fekvő férfit” – mondta MacLeod, aki szerint a bölény a támadást követően is az áldozat közelében maradt. Végül ő és több más jelenlévő kiabálva a bölény felé rohant, így sikerült elzavarniuk az állatot.

Párzási időszakban történt a támadás

A helyszínre érkező mentők kórházba szállították a sérültet. Bár külső sérülések nem voltak egyértelműen láthatók, MacLeod szerint a férfi erős csípő- és lábfájdalmakra panaszkodott. Később az unoka – aki sértetlenül megúszta az esetet – arról tájékoztatta, hogy nagyapja „meglehetősen súlyos sérüléseket” szenvedett, és továbbra is súlyos állapotban van.

A természetfotós szerint a bölénybika szokatlanul agresszív volt: több emberre is rátámadt, sőt, még egy arra haladó kisteherautót is megrohant, mielőtt a nagyapát célba vette. „Nem láttam, hogy bárki is túl közel ment volna. Az emberek megtartották a távolságot. Nagyon tiszteletteljesen viselkedtek” – hangsúlyozta.

A Yellowstone-ban minden évben júniustól szeptemberig tart a bölények párzási időszaka, mely során a bikák agresszívabbá válnak, és a területüket is jobban védik, a nőstényekért való versengés miatt. Idén ez a második bejelentett bölénytámadás a nemzeti park területén. Júniusban egy 12 éves gyermek sérült meg a park Mud Volcano nevű területének közelében.