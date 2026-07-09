Reuters: Putyin nem béketárgyalásokra, hanem a háború eszkalációjára készül

A Reuters három, a Kremlhez közel álló forrásra hivatkozva azt írja, hogy Vlagyimir Putyin jelenleg nem hajlandó kompromisszumos békemegoldást keresni Ukrajnával, sőt a következő hónapokban inkább a háború fokozására készül.

A források szerint az ukrán dróntámadások, amelyek orosz olajfinomítókat, kikötőket és üzemanyagraktárakat értek, nem gyengítették, hanem megerősítették az orosz elnök elszántságát.

Ellentmond a Kreml hangulata Trump optimizmusának

A Reuters informátorai szerint Putyin továbbra is stratégiai célként tekint a Donbasz teljes megszerzésére, és nemrég visszautasította azt a javaslatot is, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén kössenek tűzszünetet. A Kreml úgy véli, Oroszország képes lehet a még ukrán ellenőrzés alatt álló donyecki területek elfoglalására.

A cikk élesen szembeállítja ezt Donald Trump amerikai elnök közelmúltbeli kijelentéseivel. Trump a héten arról beszélt, hogy Putyin véget akar vetni a háborúnak, és a megállapodás közelebb van, mint azt sokan gondolnák. A Reuters forrásai szerint azonban a Kremlben ennek egyelőre kevés jele látszik.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy Oroszország kész a békés rendezésre, de elegendő erőforrással rendelkezik ahhoz, hogy folytassa a „különleges katonai műveletet”.

NATO-célpontok is szóba kerültek

Az ukrán vezetés hasonló következtetésekre jutott. Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint a hírszerzési információk arra utalnak, hogy Oroszország újabb katonai műveletekre készül, nem pedig békére. A nyilatkozat szerint egyes forgatókönyvek még más európai országok elleni akciók lehetőségét sem zárják ki.

A Reuters idézi azokat az orosz katonai és biztonságpolitikai elemzőket is, akik egyre nyíltabban beszélnek a konfliktus kiszélesítéséről. Felmerült például NATO-létesítmények vagy Ukrajnát támogató európai infrastruktúrák célba vétele a balti térségben vagy Romániában.

Szakértők szerint egy ilyen lépés célja nem feltétlenül egy NATO–Oroszország-háború kirobbantása lenne, hanem a szövetség egységének megbontása. Egyes elemzők szerint Moszkva korlátozott akciókkal próbálhatná feszültségbe hozni a NATO-tagállamokat, miközben elkerülné a közvetlen összecsapást a szövetséggel.

Egy volt orosz védelmi minisztériumi tisztviselő odáig ment, hogy egy publicisztikában ukrán ipari létesítmények, kikötők, sőt a balti országokban és Romániában található NATO-bázisok elleni támadások lehetőségét is felvetette.

Egyre nagyobb a háború ára

A háború ugyanakkor egyre nagyobb terhet jelent Oroszország számára is. Az ukrán csapások üzemanyaghiányt okoztak több térségben, miközben a harctéri előrenyomulás lassult. A Reuters által idézett becslések szerint a háború 2022-es eszkalációja óta mintegy kétmillió katona eshetett el, sebesülhetett meg vagy tűnhetett el mindkét oldalon.

A frontvonalon az orosz hadsereg idén lassabban halad előre, részben az ukrán drónok hatékonysága miatt. Az egyik legfontosabb célpont jelenleg a kelet-ukrajnai Kosztyantinyivka térsége, amely az ukrán védelem egyik kulcspontja Donyeck megyében.

A források szerint Putyin számára a Donbasz elfoglalása politikai és személyes presztízskérdés is. Egyikük szerint az orosz elnök úgy tekint a térség megszerzésére, mint a háború egyik legfontosabb igazolására.

Ahogy a Reutersnek fogalmazott: Putyinnak