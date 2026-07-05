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Nagyvilág

Putyinnal és Zelenszkijjel is telefonon egyeztetett Donald Trump

AFP
24.hu
2026. 07. 05. 12:14
AFP

Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt amerikai kollégájával, Donald Trumppal szombat este – jelentette be a Kreml, hozzátéve, hogy a két vezető az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt megvitatta az ukrajnai helyzetet.

Az elnökök természetesen szóba hozták az ukrajnai helyzet rendezésének kérdését, különös tekintettel Donald Trump közelgő részvételére a július 7-én és 8-án Törökországban megrendezendő NATO-csúcstalálkozón

– számolt be Jurij Usakov, a Kreml diplomáciai tanácsadója, akit a RIA Novosztyi orosz hírügynökség idézett. Tájékoztatása szerint az 1 óra 25 perces telefonbeszélgetés során a két vezető más nemzetközi témákról is szót ejtett, így az Iránnal, valamint a Közel-Kelettel kapcsolatos fejleményekről is.

Korábban, szombat este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is bejelentette, hogy telefonon egyeztetett Donald Trumppal az Egyesült Államok Függetlenségi nyilatkozatának évfordulója alkalmából.

Harminckét ország államfői és küldöttségei, köztük Donald Trump is, várhatóan keddtől Ankarában részt vesznek a NATO-csúcstalálkozón. Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója beszámolójában azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin „áttekintést adott az ukrajnai harctéren kialakult valós helyzetről, ahol az orosz fegyveres erők magabiztosan haladnak előre”.

A Kreml pénteken bejelentette, hogy elfoglalta az ukrán Kosztyantinyivka városát, amely Kijev erőinek egyik fellegvára a keleti donyecki régióban. Ezt azonban Kijev határozottan cáfolta, kijelentve, hogy csapatai továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a települést, és hogy a harcok ott továbbra is folynak.

MTI

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