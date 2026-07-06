Óriási távolságból mértek csapást az ukránok Oroszország legnagyobb olajfinomítójára

Ukrán drónok csaptak le Oroszország omszki finomítójára, amely az ország legnagyobb ilyen létesítménye. Az olajfinomító Szibériában található, azaz mélységi támadásról van szó – derül ki a Reuters híradásából.

Az ukrán hadsereg hétfői közlése szerint ez volt a háború kezdete óta az egyik legnagyobb hatótávolságú ukrán támadás. A csapás tényét a helyi orosz hatóságok is megerősítették.

Az ukrán vezérkar közleménye szerint a támadás tüzet okozott az omszki finomítóban, amely mintegy 2700 kilométerre fekszik az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől, közel Oroszország kazahsztáni határához.

Vitalij Hocenko, az oroszországi omszki régió kormányzója azt mondta, Ukrajna megtámadta a finomítót, az orosz légvédelem pedig a csapásban részt vevő drónok többségét megsemmisítette. Hocenko az orosz MAX üzenetküldő alkalmazáson közzétett bejegyzésében azt írta, halálos áldozatok nem voltak, a mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak. Az egyelőre nem derült ki, mekkora kár keletkezett a finomítóban.

A Reuters forrásai azt közölték, hogy a Gazpromnyefty tulajdonában lévő omszki finomító tavaly körülbelül 23 millió tonna kőolajat dolgozott fel, ami napi mintegy 460 ezer hordónak felel meg.

Orosz kikötőket is megtámadtak az ukránok

Az ukrán hadsereg túl ezen az éjszaka csapást mért Oroszország Uszty-Luga és Viszock kikötőire is, amelyek a Balti-tengeren olajexportot bonyolítanak, valamint célpontokat támadott a kalugai és jaroszlavli régióban is – közölték a helyi kormányzók.

A Krímben, amelyet Oroszország 2014-ben foglalt el és annektált Ukrajnától, egy nő meghalt a kercsi kikötőt ért csapásban – közölték az oroszok által kinevezett hatóságok. A félsziget legnagyobb városában, Szevasztopolban áramszünet volt – tették hozzá.