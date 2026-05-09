Hiába a tűzszünet, 85 csapás érte egyetlen nap alatt Libanont

Izrael az utóbbi egy napban 85 csapást mért a Hezbollah síita milíciához tartozó célpontokra Libanonban – idézi az MTI az izraeli hadsereg szombati közlését. Az Ani libanoni hírügynökség pedig arról számolt be, hogy Izrael egy evakuálási felhívás után légicsapásokat mért kilenc dél-libanoni településre.

Az izraeli közlés szerint az utóbbi 24 óra célpontjai között fegyverraktárak, indítóállások és egyéb katonai létesítmények voltak. A hadsereg a műveletet azzal indokolta, hogy el kellett hárítania azokat a veszélyeket, amelyek az észak-izraeli civileket és a Dél-Libanonba behatolt izraeli katonákat fenyegették.

Izraeli tisztségviselők arról is beszámoltak, hogy a Bekaa-völgyben megsemmisítettek egy föld alatti létesítményt, amelyet állításuk szerint a Hezbollah fegyvergyártásra használt. Izrael szerint a Hezbollah nem tartja tiszteletben a tűzszünetet, a síita milícia viszont arra hivatkozik, hogy ezt nem is ő kötötte meg Izraellel, hanem a libanoni kormány. Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah az utóbbi napokban rakétákkal támadta a katonáit az általuk megszállt dél-libanoni sávban. Esetleges sérülésről azonban nem számolt be. A Hezbollah a rakétatámadásaival azt torolta meg saját közlése szerint, hogy Izrael hosszú idő óta először ismét bejrúti célpontot támadott, és ebben meghalt a Hezbollah Radvan elitkommandójának parancsnoka.

Az izraeli hadsereg szombaton arról is beszámolt, hogy ismét evakuálásra szólított fel dél-libanoni lakosokat várható újabb támadásai miatt. Ezúttal kilenc falu, illetve város kiürítését rendelte el.

A lakosoknak saját biztonságuk érdekében azonnal el kell hagyniuk otthonukat, és legalább egy kilométerre el kell távolodniuk településüktől is, nyílt terepre menjenek!

– közölte a hadsereg egyik szóvivője egy arabul közzétett nyilatkozatban az X-en.

Ezt követően jelentette a libanoni hírügynökség, hogy Izrael támadott kilenc települést. Az izraeli hadsereg rendszeresen közli, hogy életveszélyben van mindenki, aki a Hezbollah bázisai vagy fegyverraktárai közelében tartózkodik. Hangsúlyozzák, hogy nem áll szándékukban civileknek ártani.

Az április 17-én életbe lépett tűzszüneti megállapodás lehetővé teszi Izrael számára, hogy lépéseket tegyen tervezett vagy közvetlenül fenyegető, vagy már folyamatban lévő támadások ellen, de tiltja a támadó műveleteket libanoni területen. (MTI)