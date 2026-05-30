Hogyan karolják fel Lisszabonban az elszigetelten élőket?

2026. 05. 30. 19:34
Lisszabonban az idősek egyharmadát fenyegeti az elmagányosodás. A RADAR projektben dolgozók a rendőrséggel összefogva 65 év fölötti időseket keresnek fel a portugál fővárosban, hogy feltérképezzék az egyedül, magányosan élőket. A környékbeli lakók és üzlettulajdonosok közreműködésével próbálnak létrehozni számukra egy olyan szociális hálót, amely észreveszi az elszigetelten élőket, és segíti őket, ha baj van. A Deutsche Welle riportja.
Hogyan karolják fel Lisszabonban az elszigetelten élőket?
