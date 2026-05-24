Trump: A Hormuzi-szoros megnyitásának feltételei csak a véglegesítésre várnak

Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a Hormuzi-szoros megnyitásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton.
Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg „nagyon jó” megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel.
Donald Trump beszámolója szerint a térségi vezetőkkel a Fehér Házból tartott egyeztetésen minden részletkérdés szóba került a békéről szóló amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, ami egyetértési nyilatkozat (Memorandum of Understanding) formáját öltené.
Egy megállapodás nagyrészt elkészült, és véglegesítésre vár az Amerikai Egyesült Államok, az Iráni Iszlám Köztársaság, valamint a felsorolt egyéb országok között
írta.
Hozzátette, hogy az egyezség végső részletein dolgoznak, és hamarosan azokat is bejelentik. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében a Hormuzi-szoros megnyílik.
Donald Trump egyben közölte, hogy telefonon beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is. Ez „ugyancsak jól ment” – összegezte.
