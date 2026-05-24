Trump: A Hormuzi-szoros megnyitásának feltételei csak a véglegesítésre várnak

Hajók a Hormuzi-szorosban 2026. május 21-én
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 24. 08:54
Előrehaladott állapotban van az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás, amely lezárhatja a konfliktust és megnyithatja a Hormuzi-szorost – jelentette be az amerikai elnök.

Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a Hormuzi-szoros megnyitásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg „nagyon jó” megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel.

Donald Trump beszámolója szerint a térségi vezetőkkel a Fehér Házból tartott egyeztetésen minden részletkérdés szóba került a békéről szóló amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, ami egyetértési nyilatkozat (Memorandum of Understanding) formáját öltené.

Egy megállapodás nagyrészt elkészült, és véglegesítésre vár az Amerikai Egyesült Államok, az Iráni Iszlám Köztársaság, valamint a felsorolt egyéb országok között

írta.

Hozzátette, hogy az egyezség végső részletein dolgoznak, és hamarosan azokat is bejelentik. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében a Hormuzi-szoros megnyílik.

Donald Trump egyben közölte, hogy telefonon beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is. Ez „ugyancsak jól ment” – összegezte.

(MTI)

