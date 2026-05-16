Novák Katalint is meghívták volna egy cseh konferenciára, de Babiš meggondolta magát a kegyelmi botrány miatt

Novák Katalin köztársasági elnök és Andrej Babis 2022. december 15-én a déli határnál.
2026. 05. 16. 16:40
Úgy tűnik, Novák Katalin volt köztársasági elnök már soha nem mossa le magáról a kegyelmi botrányt. Meghívták volna egy csehországi, gyermekvállalásról szóló konferenciára, azonban a Fidesszel korábban jó viszonyt ápoló Andrij Babiš miniszterelnök meggondolta magát a kegyelmi botrány miatt. Minderről maga a nyitóbeszédet tartó Babiš beszélt a helyszínen. A cseh kormányfő azzal indokolta döntését, hogy el akarta kerülni a negatív visszhangot – írta a forrásaira hivatkozva a cseh Deník N, amit a parameter.sk szemlézett.

Babiš korábban egyébként kifejezetten jóban volt Novákkal. Erről árulkodik egy 2023-as bejegyzése, amikor közösen söröztek, és így kommentálta az erről felrakott képet: „Katalin, a barátságunkon semmi sem változtathat”.

Ehhez két megjegyzést fűznénk: akkor Babiš nem volt miniszterelnök, Novák viszont államfő volt. Most Babiš újra miniszterelnök, Nováknak viszont nincs pozíciója a kegyelmi botrány miatt.

