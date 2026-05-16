A mentés ellenére kihűlt és meghalt egy csecsemő a Földközi-tengeren

„Bevándorlók egy csoportját mentették ki a Földközi-tengeren, egy csecsemő meghalt” – öt hete még elképzelhetetlen szóhasználattal tudósít az állami hírügynökség, az MTI az Olaszország közelében történt tragédiáról. „Európában menedéket kereső emberek egy csoportját” mentette ki hajójukból szombat hajnalban a Földközi-tengeren egy olasz járőr, egy csecsemő azonban kihűlt, és életét vesztette – írják.

A csónakban 55-en utaztak Kamerunból, Elefántcsontpartról, Gambiából, Guineából, Maliból, Nigériából és Sierra Leonéból, köztük hét nő és hat gyerek – jelentette a La Repubblica című olasz lap. A menekülteket az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetén tették partra, ahol az Elefántcsontpartról származó csecsemőt édesanyjával együtt kritikus állapotban kórházba szállították, de már nem sikerült megmenteni az életét. A hat méter hosszú, fémtestű hajó pénteken hajnalban indult útnak a tunéziai Szfaksz kikötővárosból.

Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete (IOM) április elején arról számolt be, hogy az év eleje óta legkevesebb 990 ember halt meg vagy tűnt el az Európába vezető földközi-tengeri útvonalakon.