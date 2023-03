A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) pénteken elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen, azzal vádolva őt, hogy felelős az Ukrajnában elkövetett háborús bűnökért – írta a Reuters.

Moszkva többször is tagadta azokat a vádakat, amelyek szerint erői atrocitásokat követtek volna el szomszédja egyéves inváziója során.

Az ICC elfogatóparancsa szerint Putyin letartóztatását gyermekek jogellenes kitoloncolása és Ukrajna területéről az Orosz Föderációba történő átszállításának gyanúja miatt rendelték el.

#ICC President Judge Piotr Hofmański on recent arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova in the context of the situation in #Ukraine

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023