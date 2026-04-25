Panyi: Orbán Viktor az Egyesült Államokba utazik a focivébére, Tiboczék már várják

Az Orbán Viktor terveit ismerő források szerint a távozó miniszterelnök mindenképpen ott lesz az amerikai focivébén. A meccseket június 11. és július 19. közt rendezik az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró azt írta Facebookján, hogy információi szerint Orbán biztosan részt vesz a július 19-i döntőn a New Jersey-i MetLife stadionban.

Már az április 12-i választás előtt több kormányközeli forrás is arról beszélt nekem: a kampányban látványosan megfáradt miniszterelnök a focivébé mellett családjával – Orbán Ráhellel, Tiborcz Istvánnal, illetve unokáival – töltene időt az Egyesült Államokban, New Yorkban. Tiborczék ugyanis a 2022-es választás előtt még Spanyolországba, tavaly pedig azonban az Egyesült Államokba költöztek.

Hivatalosan ezt azzal magyarázták, hogy Orbán Ráhelt felvették egy ottani egyetemre. Panyi szerint azonban a miniszterelnök lánya és veje egyfajta hátországot építenek.

Orbán Viktor közelgő amerikai útjának több, a magyar-amerikai kapcsolatokat követő forrás állítása szerint része lesz a Donald Trump köreivel, illetve az amerikai jobboldali-szélsőjobboldali, üzleti- és think-tank világgal való egyeztetés is. A nagy kérdés, hogy a Trump adminisztráció és hátországa (a CPAC, a Heritage Foundation és más think-tankek) miféle támogatást hajlandóak nyújtani az ellenzékbe szorult Orbánnak és embereinek.

Az Orbán-kormány az elmúlt évtizedben közvetve rengeteg közpénzt költött az amerikai szélsőjobboldal behálózására, finanszírozására, a most ellenzékbe szoruló fideszes holdudvar egy része pedig inkább a trumpi Amerikában, mintsem a Tisza-kormány Magyarországán képzeli el a következő éveit.