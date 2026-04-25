Brutális Európába lép be a Tisza-kormány

Orbán Viktor nem tagja többé az Európai Tanácsnak. A magyar miniszterelnök Európa leghosszabb ideje hatalomban lévő vezetője volt, 16 éven keresztül képviselte a magyar kormányt az uniós csúcsokon. Eközben egyszerre pusztította Európa egységét és volt félelmetes hatalma egy ilyen méretű országhoz képest.

Magyarországon egy 500 milliós kontinens viszonylag kicsi és szegény országa, amelynek egyetlen stratégiai előnye az elhelyezkedése, és ez sem volt teljesen egyértelmű az elmúlt időszakban. Ehhez képest az utóbbi egy évtizedben a magyar kormány képviselői hatalmas politikai erőt mutattak fel a tanácsban és a nagykövetek találkozóin is.

Ezt az erőt nem használta ki jól a magyar kormány, mert viszonylag ritkán fordult elő, hogy tisztán magyar érdekek szerepeltek volna a követeléseik között, nem pusztán az Orbán-kormány vagy egyenesen Orbán Viktor politikai érdeke. Ez utóbbi gyakran csak annyi volt, hogy a kormányfő megakassza a többi tagállam közös kezdeményezéseit.

A Tisza-kormány hatalomba lépésével ez megváltozhat. Az EU-n belül a legfontosabb emberek a tagállamok nagykövetei, az állandó képviselők találkozója nevű formáció francia nevéből rövidített Coreper. Ebből kettő is van, és a Coreper II viszi a jelentősebb témákat. Itt a magyar nagykövet Ódor Bálint volt, akiről igazán rosszat annak ellenére sem mond senki, hogy sokáig képviselte Orbán Viktor akaratát a többi tagországgal szemben.

Új ember

Ódor szó szerint tankönyvet írt az EU-ról, és a személyisége is együttműködő volt, ami előny egy ennyire szorosan együtt dolgozó, hetente többször találkozó, klasszikus uniós insiderekkel teli szervezetben. Ő valószínűleg távozik most, annyira ugyanis nehéz jól lavírozni, hogy valaki Orbán Viktor után Magyar Péter akaratát is képviselhesse. Az, hogy ki érkezik a helyére, a hírek szerint még nincs eldöntve. És az is kérdés, hogy aki jön, milyen stílusban és erővel tudja majd képviselni a magyar álláspontot.

Arról korábban a Földosztás podcastban beszéltünk, hogy a leendő Tisza-kormányban nagyon sok olyan ember van – beleértve Magyar Pétert is –, akik külpolitikát csináltak a második, 2010-től tartó Orbán-kormányban. Ezért az a legvalószínűbb, hogy a Tisza-kormánnyal együtt lehet majd működni, de krakéler lesz, mivel erőteljesen képviseli majd a nézőpontját.