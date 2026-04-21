Akár már szerdán feloldhatják a magyar vétót az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkerettel kapcsolatban – írja a Euronews. A döntés mellett az Európai Unió (EU) egy újabb, Oroszország elleni szankciós csomag elfogadásáról is tárgyalhat, mely teljes tilalmat tartalmazna az orosz olajszállító hajók tengeri szolgáltatásaira, és mely szankciós csomagot szintén blokkolt a magyar miniszterelnök.

Megoldás jöhet az ukrán hitel ügyében

Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelezte: akkor oldja fel a hitellel kapcsolatos vétót, amint újraindul az orosz olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül, amely a vita középpontjában áll. Orbán szerint Brüsszelből „jelzések” érkeztek, hogy az olajszállítás hamarosan helyreáll.

Az EU nagykövetei akár már szerdán megoldhatják az ügyet, ha Orbán enged. Ehhez már csak egy egyhangúságot igénylő rendelet vár jóváhagyásra.

Holnap pozitív döntésekre számítunk a 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban

– mondta kedden Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője.

Ennél kicsit óvatosabban fogalmazott Valdis Dombrovskis, az EU6 gazdasági biztosa, aki szerint nem zárható ki, hogy a vétót még ezen a héten feloldják. Hangsúlyozta azonban, hogy ha ideiglenesen fenn is marad a vétó, Kijev finanszírozása június elejéig biztosított más szövetségesek hozzájárulásainak köszönhetően.

Ezek az ukrán hitel részletei

2026-ra Brüsszel fokozatosan 45 milliárd eurót tervez kifizetni: ebből 16,7 milliárd pénzügyi, 28,3 milliárd pedig katonai támogatás. A kifizetések feltétele az ukrán reformok jóváhagyása. A fennmaradó 45 milliárd euró 2027-re jut, ami Ukrajna finanszírozási szükségleteinek kétharmadát fedezi. A fennmaradó egyharmadot pedig nyugati szövetségesek biztosítják.

Ugyanakkor, ha Kijev gyengíti a korrupció elleni fellépést, azzal a kifizetések felfüggesztését kockáztatja.