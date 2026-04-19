Orbán bejelentést tett, az utolsó pillanatig blokkolja az Ukrajnának szánt EU-s hitelt

MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényén azután, hogy kiderült, kétharmados vereséget szenvedtek a kormánypártok.
2026. 04. 19. 15:46
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényén azután, hogy kiderült, kétharmados vereséget szenvedtek a kormánypártok.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap délután Facebook-oldalán jelentette be, hogy továbbra sem oldja föl az Ukrajnának szánt európai uniós hitelt.

A kormányfő azt írta:

Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását. Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget.

Korábban az Európai Parlament megszavazta az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelt, amelynek útjába akkor még Orbán sem gördített akadályt. Majd Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be, hogy Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Ez egyébként egy olyan hitelcsomag, amelyben Magyarország eleve nem lett volna érintett.

