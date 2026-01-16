Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, a Kreml tájékoztatása szerint a megbeszélésen Putyin teljes elkötelezettségét bizonygatta közvetítőként az egyre mélyülő konfliktus ügyében.

Az MTI szemléje szerint az orosz elnök és Netanjahu arról beszéltek, hogy milyen lépéseket kellene tenni most a nemzetközi politikában a diplomáciai lépések aktivizálása, valamint a régió stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében. A Kreml konkrétumokat nem közölt, azt viszont igen, hogy Putyin kijelentette, hogy továbbra is kész mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetítőként a megfelelő erőfeszítésekkel segítse a konstruktív párbeszéd előmozdítását a konfliktusban érintett összes állam részvételével.

Putyin beszélt az iráni elnökkel

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a két vezető egyeztetése kapcsán megerősítette az orosz média munkatársainak, hogy Putyin és Netanjahu különböző szinteken a jövőben is tartani fogja a kapcsolatot. Peszkov emellett elmondta azt is, hogy Netanjahu után Putyin Maszúd Peszeskján iráni elnökkel is egyeztetett. „Oroszország nemcsak Iránnak, hanem az egész régiónak, a regionális stabilitásnak és békének is segítséget nyújt, a többi között az elnök aktív fellépésének köszönhetően, amelynek célja a feszültség enyhítése” – tette még hozzá a szóvivő.

A Kreml sajtószolgálata szerint Peszeskján közölte Putyinnal, hogyan képzeli el az iráni helyzet rendezését, ennél többet azonban nem árult el az orosz fél.

„Oroszország és Irán következetesen szolidáris álláspontot képvisel az Irán körüli és a régió egészében fennálló feszültség mielőbbi enyhítése, valamint a felmerülő problémák kizárólag politikai és diplomáciai eszközökkel történő megoldása érdekében” – jegyezte Peszkov, hozzátéve még, hogy a két ország elnöke megerősítette azon kölcsönös szándékát a tekintetben, hogy Oroszország és Irán között továbbra is erős stratégiai-partneri kapcsolat álljon fönn, különösen a gazdasági kapcsolatok területén.

Az iráni helyzetet nem lehet a szőnyeg alá söpörni

Iránban december végén kezdődtek országos tüntetések, miután a főként az importban érdekelt kereskedők egységesen álltak ki és húzták le a rolót az 50 százalék feletti infláció és az iráni valuta elértéktelenedése miatt. Az indulatok hetekkel később sem csitulnak a közel-keleti államban, olyannyira nem, hogy a legfőbb vezető, Ali Hámenei ajatollah rezsimje szintet lépve próbálja vérbe fojtani a tüntetéseket.

A halálos áldozatok számát óvatos becslések kétezer fölé teszik, de vannak olyan számítások is, melyek szerint eddig a pontig a zavargások legkevesebb 12 ezer ember életébe kerülhettek. Mindeközben a iráni legfelsőbb bíróság elnöke a héten nyíltan beszélt arról, hogy az elfogott tüntetőkkel szemben gyorsított eljárásokat és kivégzéseket kell foganatosítani, hogy minél a megtorlás minél elrettentőbb legyen a rezsim ellenségei számára.

A lakosság egyelőre nem hátrált meg, az Egyesült Államok pedig katonai beavatkozással fenyeget. Sárközy Miklós Irán-szakértő, a Károli Gáspár Református Egyetem docense lapunknak azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy az USA beavatkozásának lehetősége kockázatos, mert nem valószínű, hogy tartós megoldást hozna, ellenben még a mostaninál is nagyobb káoszt idézhet elő az országban.