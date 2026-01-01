Több halálos áldozata is van a csütörtöki zavargásoknak Iránban

Bizonytalan hírek érkeznek az Iránban kirobbant általános zavargásokról. A Reuters az iráni média és a helyi jogvédő csoportok beszámolói alapján azt írta, hogy egyetlen nap leforgása alatt is több halálos áldozata volt az elmúlt három év legnagyobb tüntetéseinek. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kereskedők és a boltosok vasárnap óta tiltakoztak a kormány pénzromlással kapcsolatos lépései és az elképesztő gyorsan emelkedő árak miatt. A pörgő infláció következtében országszerte bezárták a nagyobb bazárokat, és az iráni egyetemeken is napok óta tüntetnek.

A félhivatalos Fars hírügynökség és a Hengav jogvédő csoport arról számolt be, hogy a nyugat-iráni Lordegan városában több haláleset is történt. A Hengav szerint a biztonsági erők több embert megöltek, vagy megsebesítettek. A hatóságok egy halálesetet erősítettek meg a nyugati Kuhdasht városában, a Hengaw pedig egy másik áldozatot is említett Iszfahán tartományban, az ország középső részén.

A Forradalmi Gárda a tüntetőket hibáztatva azt közölte, hogy a hozzájuk tartozó Basij önkéntes félkatonai egység egyik tagja meghalt Kuhdastban, további 13-an pedig megsebesültek.

A HRANA aktivista hírportál jelentése szerint csütörtökön Marvdastban, a déli Fársz tartományban is tüntetésekre került sor.

A zavargások a Reuters szerint az iráni klerikális vezetés számára kritikus pillanatban törtek ki, a nyugati szankciók ugyanis felpörgették az inflációt és súlyosan érintették a gazdaságot. A teheráni hatóságok most látszólag békülékeny hangnemben párbeszédet ajánlottak a tüntetőknek, pedig az elmúlt években rendszeresen szigorú biztonsági intézkedésekkel és széles körű letartóztatásokkal verték le az áremelkedések, az aszályok, a nők jogi, vagy a politikai szabadságjogok miatt indult tiltakozásokat.

Fatemeh Mohajerani kormányszóvivő csütörtökön azt nyilatkozta, hogy a hatóságok közvetlen párbeszédet folytatnak a szakszervezetek és a kereskedők képviselőivel, de részleteket nem árult el.

A kormány szerdán a hideg időjárás miatt ünnepnapot hirdetett az ország nagy részén.