Meghalt 32 kubai harcos, amikor az amerikaiak lerohanták Madurót

Miguel Díaz-Canel kubai államfő vasárnap bejelentette, hogy 32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor.

A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai becsülettel teljesítették kötelességüket.

A Prensa Latina kubai állami hírügynökség beszámolója szerint a kubai harcosok a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, és küldetésük végrehajtása során vesztették életüket.

A kormány még annyit közölt, hogy minden áldozat a fegyveres erők vagy a titkosszolgálat kötelékében dolgozott. Haláluk körülményeiről nem derült ki semmi más a közleményből.

Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

Trump egyébként úgy tűnik, felbátorodott, mert megfenyegette Maduro utódját, Kolumbiát, sőt, Grönlandot is.