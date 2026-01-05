kubavenezuelanicolás maduro
Meghalt 32 kubai harcos, amikor az amerikaiak lerohanták Madurót

JUAN BARRETO / AFP
admin Vaskor Máté
2026. 01. 05. 07:54
JUAN BARRETO / AFP

Miguel Díaz-Canel kubai államfő vasárnap bejelentette, hogy 32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor.

A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai becsülettel teljesítették kötelességüket.

A Prensa Latina kubai állami hírügynökség beszámolója szerint a kubai harcosok a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, és küldetésük végrehajtása során vesztették életüket.

A kormány még annyit közölt, hogy minden áldozat a fegyveres erők vagy a titkosszolgálat kötelékében dolgozott. Haláluk körülményeiről nem derült ki semmi más a közleményből.

Maduro elrablásának részleteiről itt írtunk bővebben korábban.

Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

Trump egyébként úgy tűnik, felbátorodott, mert megfenyegette Maduro utódját, Kolumbiát, sőt, Grönlandot is.

Lattmann Tamás: Nem felel meg a nemzetközi jognak, hogy egy ország a hazájában elfogja egy másik ország államfőjét
Jogi értelemben ugyanolyan agresszió történt Venezuelában, mint amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát.

