Bilincsbe verve szállították a New York-i bíróságra Nicolás Madurót

Újabb drámai felvételeket közöltek a hétvégén a hazájából elrabolt venezuelai elnökről. Nicolás Madurót a feleségével együtt bilincsbe verve szállították helikopterrel a brooklyni fogdából a manhattani bíróság épületéhez, ahol a nap folyamán ismertetni fogják a velük szembeni vádakat, írja a BBC.

⚡⚡ BREAKING: Maduro has been brought under heavy security to a federal court in New York In a few hours, he is expected to be charged with narco-terrorism, conspiracy, and illegal arms trafficking. A serious list — it could mean a life sentence. pic.twitter.com/RRbFqTKbDp — NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2026

Ousted Venezuelan leader Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, are scheduled to make their initial appearances on Monday in a federal court in Manhattan following their capture by U.S. forces. https://t.co/jEFCfpLrbP — World News Tonight (@ABCWorldNews) January 5, 2026

ROAD TO JUSTICE: Federal agents escort Nicolás Maduro to a New York City courthouse for his arraignment on narco-terrorism charges after being captured by the U.S. in Venezuela. pic.twitter.com/oqIurfz8Bl — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

A 25 oldalas vádirat azokat a vádakat ismerteti, amelyek szerint a házaspár egy erőszakos bűnszervezetből gazdagodott meg, amely tonnaszám csempészett kokaint az Egyesült Államokba. Maduro ellen még 2020-ban emeltek vádat New Yorkban – ezzel kapcsolatban Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban azt hangsúlyozta, hogy a dél-amerikai elnök elfogása a törvény betartatását („law enforcement”) célzó akció volt.

Maduro régóta visszautasítja ezeket az állításokat, mondván: azok pusztán ürügyként szolgálnak arra, hogy eltávolítsák őt a hatalomból.

Az elnöki házaspár helyi idő szerint 12 órakor vallomást tehet a bíróságon, az óvadék iránti kérelmük jóváhagyása nem valószínű.

Eközben Donald Trump amerikai elnök megismételte, hogy mostantól az Egyesült Államok „irányítja” Venezuelát, és teljes hozzáférést követelt az ország olajiparához.

A Fehér Ház részéről nincs kísérlet a kényszerítés látszatának enyhítésére: az amerikai elnök ismét azzal fenyegetőzött, hogy újabb katonai csapást rendel el, ha Maduro még hatalmon lévő szövetségesei nem teljesítik követeléseit. Amikor arról kérdezték, mit szól ahhoz az állításhoz, miszerint Madurót az Egyesült Államok elrabolta, Trump úgy fogalmazott, ez „nem is rossz kifejezés”.

