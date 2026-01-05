nicolas madurovenezuelabíróság
Bilincsbe verve szállították a New York-i bíróságra Nicolás Madurót

STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP
2026. 01. 05. 16:36
STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP

Újabb drámai felvételeket közöltek a hétvégén a hazájából elrabolt venezuelai elnökről. Nicolás Madurót a feleségével együtt bilincsbe verve szállították helikopterrel a brooklyni fogdából a manhattani bíróság épületéhez, ahol a nap folyamán ismertetni fogják a velük szembeni vádakat, írja a BBC.

A 25 oldalas vádirat azokat a vádakat ismerteti, amelyek szerint a házaspár egy erőszakos bűnszervezetből gazdagodott meg, amely tonnaszám csempészett kokaint az Egyesült Államokba. Maduro ellen még 2020-ban emeltek vádat New Yorkban – ezzel kapcsolatban Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban azt hangsúlyozta, hogy a dél-amerikai elnök elfogása a törvény betartatását („law enforcement”) célzó akció volt.

Maduro régóta visszautasítja ezeket az állításokat, mondván: azok pusztán ürügyként szolgálnak arra, hogy eltávolítsák őt a hatalomból.

Az elnöki házaspár helyi idő szerint 12 órakor vallomást tehet a bíróságon, az óvadék iránti kérelmük jóváhagyása nem valószínű.

Eközben Donald Trump amerikai elnök megismételte, hogy mostantól az Egyesült Államok „irányítja” Venezuelát, és teljes hozzáférést követelt az ország olajiparához.

A Fehér Ház részéről nincs kísérlet a kényszerítés látszatának enyhítésére: az amerikai elnök ismét azzal fenyegetőzött, hogy újabb katonai csapást rendel el, ha Maduro még hatalmon lévő szövetségesei nem teljesítik követeléseit. Amikor arról kérdezték, mit szól ahhoz az állításhoz, miszerint Madurót az Egyesült Államok elrabolta, Trump úgy fogalmazott, ez „nem is rossz kifejezés”.

Arról, hogy mennyire felel meg a nemzetközi jognak, ami történt, az alábbi cikkünkben írtunk.

