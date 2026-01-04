Trump: Megtehetjük ezt megint, senki nem állíthat meg minket

Ezt az elképesztő dolgot múlt éjjel… meg tudjuk csinálni megint. Megtehetjük újra. Senki sem állíthat meg minket

– ezt mondta a Fox-nak telefonos interjúban Donald Trump amerikai elnök a venezuelai elnök elrablás kapcsán.

Szombat reggel egy katonai akció keretében elrabolták a venezuelai elnököt és feleségét. Nicolas Madurót jelenleg New Yorkban tartják fogva, és bíróság elé akarják állítani.

Donald Trump rövid interjújában azt is mondta, hogy az Egyesült Államok képes ilyen különleges akciókra, mindez nem olyan, amit Oroszország művel Ukrajnában.

Az ugyanis Trump szerint primitív, és sok ember halálához vezet.

