Hova jutott Magyarország 2025 végére?

Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI
admin Kerner Zsolt
2025. 12. 30. 11:13
Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

Minden jel arra mutatott, hogy 2025 jó év lesz a magyar kormánynak, és részben Magyarországnak is. A kettőnek egybe kellene esnie, de régóta nem esik: a magyar kormány sokszor képvisel olyan álláspontot, ami hosszú- vagy akár középtávon is nehezen védhető hatással lenne a magyar állampolgárok jólétére, biztonságára, szabadságára.

Magyarország 2025. január 1-jén leadta a soros elnökséget az Európai Unióban. Az elnökség félsiker volt: a magyar diplomácia megmaradt képességeit sikerült felvillantani, több fontos projektet is előremozdítottunk. Ugyanakkor ebbe ütközött bele az, amit a magyar kormány ma diplomáciának tart: Orbán Viktor útjai béketeremtő miniszterelnökként, amelyekhez háttérként az EU soros elnökségét is felhasználta, felhatalmazás nélkül.

Erősödő populisták

A világ viszont éppen arra ment, amerre a magyar kormány szerette volna, hogy menjen.

