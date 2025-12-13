A halálba zuhant a pickleball-játékos, aki a labdát akarta visszavinni

Közzétették azt a felvételt, amelyen egy 32 éves férfi látható a halála előtti utolsó pillanatokban.

A videó december 2-án készült Malajziában, a Kuala Lumpurban található Playa Racquet Clubban. A helyszínen pickleball mérkőzés (a tenisz, tollaslabda és az asztalitenisz elemeit vegyítő játék) zajlott; ekkor történt a tragédia: a férfi a halálba zuhant.

A képeken látható, hogy a későbbi áldozat átugrott a biztonsági korláton, hogy megpróbálja visszahozni a labdát.

A férfi egy hálóra ugrott, de az elszakadt alatta, és a játékos a mélybe zuhant. A pályák egy háromszintes épület felső emeletén találhatók, az áldozat a földszintre esett.

A sokkolt szemtanúk lerohantak, de már holtan találták a férfit – írja a New York Post.

Vizsgálat indult

A klub közleményt adott ki, amelyben azt írják: „Mélyen megrázott minket a létesítményünkben történt tragikus baleset, amely egy ember életét követelte”.

A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben.

A felvételen – bár természetesen a haláleset nem látszik – a férfi életének utolsó pillanatait rögzítették, a képek megtekintését csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk.