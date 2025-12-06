24/7: Ezért nem hasít a PornHub Oroszországban

Mi mindenre nem jó a mesterséges intelligencia (mármint mire tényleg nem jó): képtelen megmondani, mi az oka annak, hogy Oroszország nincs benne a PornHubon felnőtt tartalmakat fogyasztó top 20 országban. Hogy nincs benne, az a Spotify Wrapped pornhubos megfelelőjéből, a Year in Review-ból derül ki: ebben nem a felhasználók egyéni pornóstatisztikája szerepel – bár biztosan az is sokakat elgondolkodtatna –, hanem az oldal magányos, de lelkes látogatóinak összességéről szolgáltat adatokat. (2024 keresőszava amúgy a hentai volt. A 2025-ös statisztika még nem jött ki – a Spotify-jal ellentétben lehet, hogy úgy gondolják, hogy azt érdemes az év lezárulta után közzétenni.)

Szóval az orosz internetezők nem juttatták dinamikusan bővülő országukat a húszba, aminek miértjére végül nem a robotok feleltek, hanem a Reddit. Az sajnos kamunak bizonyult, hogy az ukrajnai invázió kezdetén a (most) kanadai tulajdonlású oldalt egyszerűen lelőtték volna az orosz címekről érkezők felé egy Slava Ukraini felirat kíséretében. Az viszont valóban történik, hogy az oldal elérése korlátozott: az orosz Facebookon, a VKontaktén való belépéshez kötött. Az egyik olvasat szerint

azért annyi jogérzékenység az átlagos orosz férfiba is szorult, hogy nem ragaszkodik hozzá, hogy névvel rögzítsék a maszturbálási szokásait,

a másik olvasat szerint a VKontaktén annyi erotikus kontent van, hogy ha már úgyis belépnek oda, felesleges tovább menni.

A harmadik szerint meg nem a tulajok lőtték le az oldalt, hanem az orosz állam korlátozza a regisztráción túlmenően is az oldal elérését, aminek hivatalos nyomát nem lelem. De ha így volna, akkor csak a valós címet elrejtő VPN-nel lehetne eljutni a 18-as karikás animékig, és hogy bezáruljon a kör, a VPN-ek elérését bizonyosan korlátozzák, úgyhogy az sem nagyon játszik, hogy az orosz versenyzők görög és amerikai színekben tűnnek fel a statisztikában. (A legnépszerűbb VPN-szolgáltatók egyike, az oroszoknál fixen tiltott NordVPN technológiai vezetője egy évvel ezelőtti rendezvényünkön a mesterséges intelligencia veszélyeiről adott elő. Mit sem avult: előfizetőink itt visszanézhetik videón.)

A PornHub és az orosz nemzet viszonyáról szóló hiánypótló kutatómunkát azért végeztem el, mert – itt halljátok először – a jövő héten új külpolitikai/világfejtegetési podcast indul a 24.hu-n Kerner Zsolttal meg velem, a Föld/osztás, és mint a fentiekből kiolvasható, ennek egy részében a Foreign Policy folyóirat által meghatározottnál tágabbra szabjuk a kontextust. Ennek a hétnek a híre volt, hogy Bernd Bergmair osztrák befektető (annyira könnyű a PornHub kontextusában viccesen használni a szavakat, hogy akarni sem kell), a PornHub korábbi többségi tulajdonosa is benevezett arra a pakkra, amit az orosz Lukoil olajvállalatnak az amerikai szankciók miatt kell eladnia. Ebben a csomagban egyaránt akadnak iraki olajmezők (spoiler: ezeket amerikaiak fogják elvinni – lehet, hogy az iraki demokrácia mindig is másodlagos volt nekik) és kelet-európai benzinkutak. Magyar Lukoil-kutak egyébként már nincsenek: aki figyelmesen járja az autópályákat és az Orczy teret, láthatta, hogy részben a MOL, részben a lengyel Orlen vette át őket akkor, amikor egy komplex ügylet keretében a két utóbbi zsugázott egy nagyobbat a V4-országokból háromnak a kúthálózatával.

Innen könnyű a régiós energiaellátás felé továbbsasszézni, mint ahogyan azt Karol Nawrocki lengyel elnök is tette Esztergomban. Oda még a meghívásnak megfelelően ellátogatott a héten, de Orbán Viktor moszkvai útja után a vele való külön találkozóját okafogyottnak ítélte. (Orbán válasza erre az, hogy ha Csehországban Andrej Babiš sikeresen mások nevére íratja Kelet-Európa általa tulajdonolt, nem jelentéktelen részét, és így ki lehet nevezni miniszterelnöknek, akkor a miniszterelnökök szintjén fűtik tüstént újra a V4 motorját. Donald Tusk lengyel miniszterelnök erre alighanem csak annyit mondott, hogy powodzenia – sok szerencsét.)

Szóval az elméletileg a Fidesszel egy akolba tartozó, de az orosz ölelés helyes mértékéről radikálisan eltérően gondolkodó Nawrocki az előzmények ismeretében kifejezetten elegánsan fejezte ki nézetkülönbségét Sulyok Tamás vendégeként: nem azt mondta, hogy „arra gondoltam, hogy elmentek ti a halál f…”, hanem felhívta rá a figyelmet, hogy van kikötőjük, jöhetne onnan tengerentúli gáz, és együtt be is lehetne áraztatni úgy, hogy ne csak az amerikaiak járjanak jól. Hallotta, aki hallotta, a kérdés az, akad-e, mondjuk jövőre, aki érteni is akarja.

