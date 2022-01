Lengyel benzinkutakat vett a MOL, cserébe lengyel hálózat indul itthon és eltűnik a Lukoil

A magyar olajcég bevásárolt: harmadik legnagyobb szereplőként lép be a masszív lengyel piacra.

417 lengyelországi töltőállomást vásárol meg a MOL Group – jelentették be szerdán a magyar tőzsde honlapján megjelent közleményben. A szerződés értéke 610 millió dollár, létrejötte viszont az Európai Bizottság engedélyétől is függ még.

Az eladó a vállalat lengyel megfelelőjének is tekinthető, ottani piacvezető PKN Orlen, akik ősszel kezdtek a rivális Grupa Lotos felvásárlásába, és a lengyel versenyhivatali engedélyezés részeként meg kellett, hogy váljanak annak és saját kútjaik egy részeitől.

A MOL ezzel lép be a lengyel kiskereskedelmi piacra, ahol kapásból a harmadik helyre kerül, ottani kútjai meg fogják haladni a magyarok számát. Mint a tranzakcióval kapcsolatos sajtóbeszélgetésen elhangzott, 4-5 éves távon belül a második helyet is megcélozzák. Ehhez további 100-150 töltőállomásra lenne szükségük, ezek egy részét azok a kutak tehetik majd ki, akik a MOL-tulajdonban levő Slovnaft márka ottani franchise partnerei, és új ajánlatot kapnak majd a MOL-tól.

A most megvásárolt saját kutakat a megállapodás részeként 5 évig használhatják a népszerű Lotos márkanév alatt, de ennél hamarabb a MOL márka alá terelnék őket.

Megy a magyar Lukoil, jön az Orlen

Szerdai bejelentés az is, hogy a MOL megvásárolja a Magyarországon és Szlovákiában a Lukoil-kutakat üzemeltető Normbenz céget. Erre azért is szüksége volt, mert a PKN-nel kötött swap ügylet része az is, hogy a MOL Szlovákiában és Magyarországon ad át kutakat a lengyel régiós riválisnak: Szlovákiában 41 Slovnaft- és Lukoil-kutat, Magyarországon pedig a frissen vásárolt Lukoil töltőállomások egy része mellett MOL-kutakat is, összesen 144-et. Ez az üzlet 259 millió dollárral változtatja a szerdai szaldót.

A Normbenz egy 79 Lukoil-állomásból álló hálózatot üzemeltetett Magyarországon, ahol a márka az eladással eltűnik a piacról: a MOL-hoz kerülő kutak MOL-ként folytatják, a lengyel tulajdonos pedig várhatóan behozza a márkáját, miután a szlovák piacon már eddig is Orlenként volt jelen.