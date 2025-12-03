Sok újdonsággal érkezett meg a 2025-ös Spotify Wrapped

Már elérhető a Spotify idei évösszesítője, a Wrapped 2025. Ez a személyre szabott funkció minden felhasználó számára összegzi, milyen műfajokat, dalokat, podcastokat és előadókat hallgatott a legtöbbet az idei évben, ezeket a statisztikákat pedig megoszthatják ismerőseikkel is a közösségi oldalakon. Az egyedi összefoglalót ide kattintva lehet elérni.

A Wrapped mindezek mellett azt is elárulja, hány percet töltöttünk zenehallgatással az adott évben, és ez a többi felhasználó hallgatási szokásaihoz képest mennyire számít soknak vagy kevésnek. Az aktuális évben legtöbbször hallgatott zeneszámainkból pedig lejátszási listát hozhatunk létre, hogy évek múltán is felidézhessük, melyek voltak a kedvenceink.

Az előző évekhez képes pedig számos újdonsággal is kiegészült a Wrapped – osztotta meg a Spotify egy új közleményben. Ezek közé tartozik egy interaktív kvíz, amelyben megtippelhetjük, melyik volt számunkra az év legmeghatározóbb zenéje, valamint egy ranglista is, amelyen megnézhetjük, hányadik legnagyobb rajongói voltunk idén kedvenc előadónknak.

A Spotify emellett beoszt minket évvégi statisztikáink alapján hat klub egyikébe is, amelyek egyedi hallgatási stílusokat reprezentálnak.