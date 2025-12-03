bernd bergmairpornhubszankcióklukoil
Megvenné a Lukoilt a Pornhub korábbi tulajdonosa

2025. 12. 03. 20:11
Bernd Bergmair, a Pornhub korábbi többségi tulajdonosa bejelentkezett, hogy megvásárolná a Lukoilt. Az osztrák üzletember már fel is vette a kapcsolatot az amerikai pénzügyminisztériummal az ügyben a Reuters szerint. 

Az amerikaiak korábban szankciókat vezettek be az orosz olajipari óriás Lukoillal szemben, hogy nyomást gyakoroljanak Moszkvára. A szankciók miatt a cég kénytelen eladni külföldi eszközeit, amelyekre több vevő is jelentkezett már, többek között az Exxon Mobil és a Chevron is.

Bergmar arról beszeszélt, hogy milyen eszközöket szeretne felvásárolni, illetve egyedül, vagy befektetői konzorciummal kíván-e részesedést venni.

Az amerikaiak december 13-ig engedélyezték a tárgyalásokat, amelyek eredményét jóvá is kell hagyniuk. A Lukoilnak összesen 22 milliárd dollárnyi eszköze van több európai és közép-ázsiai országban. Bergmair korábban bankár volt, de befektetett a MindGeek nevű cégbe, amely nagy pornóoldalakban, többek között a Pornhubban volt tulajdonos. A céget 2021-ben adták el.

