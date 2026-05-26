Iskolabuszba csapódott egy vonat Belgiumban, többen meghaltak

Összeütközött egy iskolabusz és egy vonat a belgiumi Buggenhout településén kedden reggel, a balesetben többen meghaltak, írja a Reuters.

A tragédia a korai órákban történt egy kilométerre Buggenhout vasútállomásától, egy vasúti átjáróban.

Bernard Quintin belga belügyminiszter az X-en közzétett posztjában úgy fogalmazott: mély megrendüléssel értesült a tragikus balesetről, de további részleteket egyelőre nem közölt.

Jean-Luc Crucke közlekedési miniszter a belga RTL kérdésére válaszolva arról tájékoztatott, hogy két tinédzser, a buszsofőr és egy másik felnőtt biztosan meghalt az ütközésben.

Az iskolabuszon összesen kilencen utaztak a rendőrség közlése szerint. A buszsofőr és a gyerekek kísérője mellett hét diák, akik többségében középiskolás korúak. Mindannyian speciális nevelési igényű gyermekek számára létesített iskolába jártak.