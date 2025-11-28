A házkutatás után lemondott Zelenszkij jobbkeze

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy lemondott kabinetfőnöke, Andrij Jermak, miután a korrupcióellenes hatóság házkutatást tartott az otthonában pénteken.

Jermak Zelenszkij legszorosabb munkatársa és tanácsadója volt a totális háború kezdetétől, de az utóbbi hetekben kirobbant korrupciós botrány miatt már ingott a széke. Zelenszkij az amerikaiak által prezentált béketerv tárgyalásai előtt Jermak leváltásán gondolkodott, de végül nem rúgta ki a tanácsadót, ő tárgyalt Genfben az amerikaiakkal is.

Jermak bejelentette, hogy teljes mértékben együttműködik az ukrán antikorrupciós hatóságokkal. Zelenszkij megköszönte neki a tárgyalások során elért eredményeket, de közölte, hogy nem akarja, hogy pletykák és találkgatások szülessenek. Holnap reggel pedig tárgyalni kezd arról, ki legyen az elnöki hivatal új kabinetfőnöke.

Jermak korábban a 24.hu-ban is nyilatkozott.