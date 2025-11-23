Trump a 28 pontos béketervről: Ez nem az utolsó ajánlatom

Donald Trump szombaton arról beszélt, hogy a 28 pontos béketerve nem az utolsó ajánlata Ukrajnának. Tette mindezt azután, hogy a javaslatot Neville Chamberlain Adolf Hitlerrel kötött 1938-as müncheni egyezményéhez hasonlították sokan, írja a Guardian.

Az amerikai elnök a Fehér Házban azt mondta újságíróknak,

békét szeretnénk elérni. Már régen meg kellett volna történnie. Próbálunk véget vetni a háborúnak, vagy így vagy úgy le kell zárnunk.

Ukrán és amerikai tisztviselők vasárnap Genfben tárgyalnak a javaslatról, aminek elfogadására korábban csütörtökig adott határidőt Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. A tervben az szerepel többek közt, hogy Kijevnek le kell mondania azokról a területekről, amik jelenleg Oroszország kezén vannak, csökkenteniük kellene a hadseregük méretét, és a NATO-hoz sem csatlakozhatnának.

Zelenszkij még pénteken azt mondta, hogy az országát lehetetlen döntésre kényszerítik, és történelmük legnehezebb pillanatait élik.

Amerikai szenátorok szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter arról tájékoztatta őket, hogy ez nem az amerikaiak békejavaslata, hanem az oroszok kívánságlistája, de később Rubio úgy nyilatkozott, a tervet az amerikaiak írták.