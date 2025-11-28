Házkutatást tartott a korrupcióellenes hatóság Zelenszkij első számú tanácsadójánál

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok házkutatást végeztek Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök befolyásos főtanácsadójának lakásán – számolt be a Bloomberg. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) péntek reggel korán hajtotta végre a házkutatásokat.

Az Ukrajinszka Pravda szerint, amelynek riportere a helyszínen volt, mindkét ügynökségtől körülbelül 10 tiszt ment be a fővárosi kormányzati negyedbe. A NABU egyelőre annyit közölt, hogy az intézkedéseket a nyomozás keretében engedélyezték és hajtották végre, részleteket későbbre ígértek.

Jermak nem válaszolt a Bloomberg szöveges megkeresésére, és szóvivője, Olekszij Tkacsuk sem kommentálta azonnal az ügyet.

A lap megjegyzi, hogy Zelenszkij belpolitikai nyomás alatt áll, miközben egy olyan amerikai-orosz békejavaslattal kell megküzdenie, amely jelentős engedményeket adna Putyinnak. A múlt héten ráadásul pont legközelebbi szövetségesét és az elnöki hivatal vezetőjét, Jermakot nevezte ki főtárgyalónak, annak ellenére, hogy pártja a legújabb korrupciós botrány miatt Jermak menesztését követelte.

Zelenszkij megfogadta, hogy felszámolja a korrupciót az egyre szélesebb körű kormányzati botrány közepette, amely veszélyezteti az Oroszországgal folytatott háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket. A Bloomberg megjegyzi, hogy a korrupciós ügyek tovább gyengítik Ukrajna nemzetközi pozícióját, és erősítik azokat a hangokat, amelyek ellenzik az ország támogatását az immár negyedik éve tartó orosz invázió elleni harcban.