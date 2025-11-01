Az osztrák szabadságpárt magára vette Lázár strabagozását, parlamenti vizsgálatot követelnek

Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) felveti az ország parlamentjében azt a kérdést, hogy az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) nevű osztrák liberális párt, valamint a hozzá köthető üzleti körök – köztük a Strabag építőipari vállalat és annak tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner támogatták-e a Tisza Pártot – írja az MTI a közlemény alapján, amelyet az FPÖ főtitkára, Christian Hafenecker tett közzé szombaton Bécsben.

A főtitkár emlékeztetett Lázár János építési és közlekedési miniszter Strabagra vonatkozó megjegyzésére, miszerint : “pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják”. A megjegyzésre a Tisza annyit reagált, hogy

Lázár János lop, csal, rombol és akkor is hazudik, amikor kérdez

A Fidesszel szövetséges Szabadságpártot ez nem nyugtatta meg.

Ha egy osztrák nagyvállalkozó, aki évek óta a NEOS fő finanszírozójának számít, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába, az első osztályú esete egy külpolitikai időzített bombának

– fogalmazott Hafenecker. Szerinte Beate Meinl-Reisinger külügyminiszternek – akinek pártja, a NEOS szerinte „szorosan kötődik Haselsteiner hálózatához” – haladéktalanul tisztáznia kell, mit tud ezekről a fejleményekről, és a minisztériuma vagy EU-közeli szervezetek valamilyen formában érintettek voltak-e az ügyben.

Ausztriában állandó hisztéria övezi az állítólagos orosz befolyás kérdését, de közben szemet hunynak akkor, ha egy NEOS-főtámogató által vezetett osztrák cég maga próbál politikai befolyást gyakorolni Magyarországon. Úgy tűnik, a felháborodás csak addig tart, amíg azt a politikai érdekek megkívánják

– írta a főtitkár.

A politikus szerint a NEOS „Brüsszel és Kijev politikai irányvonalát képviseli”, ezért jogosnak nevezte a feltevést, hogy az EU-hoz vagy Ukrajnához köthető struktúrák is érintettek lehetnek az ügyben. „Végső soron egy szuverén uniós tagállam politikai viszonyainak befolyásolási kísérletéről lehet szó” – fogalmazott.

A főtitkár közölte, hogy az FPÖ parlamenti kérdéseket nyújt be a külügyminiszternek címezve a Strabag, a NEOS, az uniós szervek és a magyar ellenzék közötti összes kapcsolat, találkozó és információáramlás nyilvánosságra hozataláról. „Ausztria külpolitikája nem válhat a liberális hatalmi kartellek játszóterévé” – szögezte le.