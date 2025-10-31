Lázár János: Tudjuk, hogy a Strabag pénzeli a Tiszát; Tisza: Lázár János akkor is hazudik, amikor kérdez

Lázár János építés és közlekedésügyi miniszter csütörtökön közölte, hogy október vége után is le lesz zárva az M30-as, mert a korábbi kivitelező, a Strabag a megsüllyedt autópályát nem még nem javította ki. „Úgy mondom, ahogy felénk szokták: a Strabag átbaszott bennünket” – mondta Lázár úgy, ahogy feléjük szokták.

Lázár pénteken újabb poszttal jelentkezett: ebben mindenkitől elnézést kért, amiért a Strabag miatt nem tudják átadni az érintett útszakaszt. Lázár szerint a cég „az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén, 2025 október 31-re ígérte”, de ezt az ígéretét nem tartotta be. Úgy folytatta:

A strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba. Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják.

Lázár azt javasolta „a Strabagnak és a hozzá hasonló pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak, hogy legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást”. A Strabagnak mindemellett azt is javasolta, hogy sürgősen fejezze be a munkát, tartózkodjon a politikától,

és utána húzzanak el ebből az országból.

Lázár állításaival kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Tiszának, amely azt írta, a pártot magyar emberek tízezrei támogatják legális módon, és a Fidesszel szemben „sem állami, sem külföldi, sem céges támogatásban nem részesül”. „Lázár János lop, csal, rombol és akkor is hazudik, amikor kérdez” – tették hozzá.

A miniszter kijelentésére a Strabagtól is kértünk reakciót, ha válaszolnak, beszámolunk róla.