Leszavazták, hogy Alekszej Navalnij után nevezzenek el egy metróállomást

A Fővárosi Önkormányzat Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságban a többség leszavazta, hogy az 1-es metró Bajza utcai megállóját átnevezzék Bajza utca – Navalnij emlékműre. Baranyi Krisztina, a Kétfarkú Kutya Párt frakciójában ülő ferencvárosi polgármester adta be az erről szóló javaslatot, amire Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője nemmel szavazott, a bizottság tiszás tagjai tartózkodtak.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Az orosz nagykövetséggel szembeni Bajza utcai megálló Alekszej Navalnijnak, a Putyin-rendszer eddigi legsikeresebb kihívójának tavaly februári halála óta emlékhellyé alakult. Navalnijnak a halála után kiadott memoárjáról írt recenziónk itt olvasható.