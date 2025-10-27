alkeszej navalnij1-es metróbajza utcabudapest
Nagyvilág

Leszavazták, hogy Alekszej Navalnij után nevezzenek el egy metróállomást

Szajki Bálint / 24.hu
Alekszej Navalnij emlékműve a Bajza utcai metróállomásnál.
admin Dienes Gábriel
2025. 10. 27. 21:21
Szajki Bálint / 24.hu
Alekszej Navalnij emlékműve a Bajza utcai metróállomásnál.

A Fővárosi Önkormányzat Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságban a többség leszavazta, hogy az 1-es metró Bajza utcai megállóját átnevezzék Bajza utca – Navalnij emlékműre. Baranyi Krisztina, a Kétfarkú Kutya Párt frakciójában ülő ferencvárosi polgármester adta be az erről szóló javaslatot, amire Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője nemmel szavazott, a bizottság tiszás tagjai tartózkodtak.

Az orosz nagykövetséggel szembeni Bajza utcai megálló Alekszej Navalnijnak, a Putyin-rendszer eddigi legsikeresebb kihívójának tavaly februári halála óta emlékhellyé alakult. Navalnijnak a halála után kiadott memoárjáról írt recenziónk itt olvasható.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy metálrajongó Vaslady vette át Japán vezetését
Donald Trump kizárta, hogy alelnöki tisztségért indulna a következő választáson
Kiadják Németországnak az ukrán Szerhij K.-t, aki részt vehetett az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásában
Amerikai NATO-nagykövet: Az USA elvárása, hogy Magyarország végrehajtson egy olyan tervet, ami leválasztja az orosz energiahordozókról 
Interjú közben döntötte el a youtuber, hogy nem fog konfrontálódni Orbán Viktor édesanyjával
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik