Navalnijról nevezné el a Kétfarkú Kutya Párt a Bajza utcai metrómegállót

Bajza utca – Navalnij emlékmű – ez lehet az új neve a földalatti Bajza utcai megállójának, ha a Magyar Kétfarkú Kutya Párt javaslatát elfogadja a Fővárosi Közgyűlés – szúrta ki a 444.

Ferencváros polgármestere, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fővárosi frakciójának tagja, Baranyi Krisztina már be is nyújtotta az előterjesztést, amelyben azt írta:

Alekszej Navalnij az orosz ellenzék legismertebb vezető alakja volt, aki következetesen kiállt a korrupció és az autoriter hatalomgyakorlás ellen. Gyakran Vlagyimir Putyin orosz elnök legfontosabb politikai ellenfeleként hivatkoztak rá. Túlélt egy merénylet-kísérletet, majd a Putyin-rezsim börtönbe vetette, és 2024-ben fogságban vesztette életét. Halála világszerte a szabadságért és emberi jogokért folytatott küzdelem szimbólumává vált. Éppen ezért különös jelentősége van annak, hogy éppen az orosz nagykövetség szomszédságában, a Bajza utca metrómegállónál született egy emlékhely, amelyet civilek építettek és amely Navalnij előtt tiszteleg.

Baranyi szerint ezzel a civilek megmutatták, hogy fontos nekik Navalnij emléke, hogy „elkötelezettek egy elnyomó rezsim áldozatául esett hős” melletti kiállásban.

A javaslatról a Fővárosi Közgyűlés dönt majd, az elfogadásához egyszerű többség szükséges.

A Bajza utcai megálló Navalnij tavaly februári halála óta rögtönzött emlékhely alakult az orosz ellenzéki politikus tiszteletére. Az orosz nagykövetséggel szemben található emlékhelyet előbb elbontották, majd miután helyreállították, újra megrongálták, a rendőrség végül elkapta a tettest.