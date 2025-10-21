Fehér Ház-i forrás: elmarad a Trump-Putyin-csúcs

Donald Trump nem tervez a közeljövőben találkozni Vlagyimir Putyinnal – írja egy meg nem nevezett Fehér Ház-i tisztviselőre hivatkozva a BBC.

Az amerikai elnök múlt csütörtökön azt mondta, hogy két héten belül Budapesten tárgyal majd az orosz elnökkel az ukrajnai háborúról, és felmerült, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is csatlakozni fog hozzájuk, ám úgy néz ki, a békecsúcs elmarad. Ugyanez az információ jutott el a Guardianhez és a Reutershez is.

Eredetileg ezen a héten előkészítő megbeszélést tartott volna az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, és orosz kollégája, Szergej Lavrov, de a Fehér Ház közlése szerint a két fél „eredményes” telefonbeszélgetést folytatott, ezért a találkozóra már nincs szükség. A Fehér Ház nem közölt további részleteket arról, miért halasztották el a tárgyalásokat.

Trump hétfőn úgy nyilatkozott, hogy támogatja az ukrajnai konfliktus „befagyasztását” a jelenlegi frontvonal mentén. „Maradjon minden úgy, ahogy van” – mondta hétfőn, a kelet-ukrajnai Donbasz régióra utalva, ahol jelenleg is heves harcok folynak.

Oroszország többször is elutasította a status quo rögzítését: Lavrov kedden kijelentette, hogy Moszkvát csak „hosszú távú, tartós béke” érdekli – utalva arra, hogy a frontvonal „befagyasztása” csupán átmeneti tűzszünetet jelentene.

(BBC)