Lengyel külügyminiszter: Nem tudjuk garantálni Putyin gépének biztonságát

Jobban teszi Vlagyimir Putyin orosz elnök, ha messze elkerüli Lengyelország légterét – derült ki Radoslaw Sikorski lengyel miniszterelnök szavaiból, aki szerint, ha Putyin Lengyelországon keresztül menne jönne Budapestre, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel, Putyin gépét földre kényszeríthetnék, hogy érvényesítsék a vele szemben kiadott nemzetközi elfogatóparancsot.
Ha lesz csúcs Budapesten, ami a tegnapi orosz–amerikai külügyminiszteri egyeztetés után veszélybe került, akkor vélhetően délre nagyot kerülve Bulgárián keresztül jöhet az orosz elnök, a bolgár külügyminiszter ugyanis kedden jelezte, hogy ők átengednék Putyint, noha az ő légterük le van zárva az orosz gépek elől.
🇵🇱 Polish FM Radosław Sikorski: “We cannot guarantee Putin’s plane won’t be forced to land for his arrest if it enters Polish airspace.” pic.twitter.com/OOkaIXnxdu
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 21, 2025