béketárgyalásdonald trumpmarco rubioorosz-amerikai csúcstalálkozó
Nagyvilág

Veszélyben a budapesti Trump–Putyin-csúcs

Szergej Bobilev / MTI / EPA / Szputnyik
24.hu
2025. 10. 21. 08:22
Szergej Bobilev / MTI / EPA / Szputnyik

Nem sikerült jól az amerikai és az orosz külügyminiszter hétfő esti telefonos egyeztetése, amelynek fő célja a Budapestre tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozó előkészítése lett volna. A CNN forrásai szerint egy időre fel is függesztették az egyeztetéseket. Ennek az a fő oka, hogy Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek eltérő elképzelései vannak a háború lehetséges befejezéséről.

Az egyelőre még nem világos, hogy mindez milyen hatással lesz a tervezett Trump–Putyin-csúcstalálkozóra, de kormányzati források szerint Rubio valószínűleg nem javasolja, hogy jövő héten találkozzon a két vezető, mert úgy látja, hogy az oroszok nem igazán hajlandók engedni az Ukrajnával szembeni maximális követeléseikből.

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök a múlt héten jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bulgária felett repülhet Putyin Magyarországra
Szijjártó kijelentette: a kormány minden jogi eszközt megragad, hogy meggátolja az orosz energia betiltását célzó javaslatot
Trump: Soha nem mondtam, hogy Ukrajna megnyeri a háborút
Politico: szavazati jog nélküli tagságot kínálhat az EU Ukrajnának
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik