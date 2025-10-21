Veszélyben a budapesti Trump–Putyin-csúcs

Nem sikerült jól az amerikai és az orosz külügyminiszter hétfő esti telefonos egyeztetése, amelynek fő célja a Budapestre tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozó előkészítése lett volna. A CNN forrásai szerint egy időre fel is függesztették az egyeztetéseket. Ennek az a fő oka, hogy Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek eltérő elképzelései vannak a háború lehetséges befejezéséről.

Az egyelőre még nem világos, hogy mindez milyen hatással lesz a tervezett Trump–Putyin-csúcstalálkozóra, de kormányzati források szerint Rubio valószínűleg nem javasolja, hogy jövő héten találkozzon a két vezető, mert úgy látja, hogy az oroszok nem igazán hajlandók engedni az Ukrajnával szembeni maximális követeléseikből.

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök a múlt héten jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak.