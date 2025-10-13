orosz-ukrán háborútomahawkdonald trumpdmitrij medvegyev
Medvegyev durván megfenyegette Trumpot

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese beszél a moszkvai Poklonnaja-hegyen lévõ Gyõzelem Múzeumban 2025. április 29-én. A háttérben Donald Trump amerikai (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt ábrázoló gúnyfigurák képe.
2025. 10. 13. 12:32
Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök ezúttal sem fogta vissza magát, most azonban Donald Trumpba szállt bele, mégpedig a nagy hatótávolságú Tomahawk-rakéták miatt, amelyeknek Ukrajnának történő átadását jelenleg is fontolgatja az amerikai elnök.

„Ezeknek a rakétáknak az átadása nagyon rosszul végződhet mindenkinek. Elsőként magának Trumpnak” – figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök jobbkeze. Medvegyev szerint már százszor elmondták, hogy lehetetlen megkülönböztetni a nukleáris fejjel felszerelt Tomahawkokat a hagyományos robbanótöltettel felszerelt Tomahawk-rakétáktól. A kilövésüket pedig szerinte nem az ukránok, hanem az amerikaiak irányítják. „Hogyan válaszoljon erre Oroszország?” – tette fel a költői kérdést Medvegyev, aki reméli, hogy ez egy újabb üres fenyegetés „kokainőrült bohóctól”, mint amilyen az atom-tengeralattjárók küldése volt az orosz partokhoz.

Medvegyev július végén egyszer már kihúzta a gyufát Trumpnál, amikor kioktatta a szankciókkal fenyegetőző amerikai elnököt. Erre válaszul két atom-tengeralattjárót rendelt Oroszország közelébe. Ezután Medvegyev több napig csöndben maradt, egyáltalán nem posztolt semmit sem a közösségi oldalán.

