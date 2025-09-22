Bezárják a barcelonai Sagrada Famíliát, amikor újranyit, már Európa legmagasabb temploma lesz

Újabb állomásához érkezet a barcelonai Sagrada Família több mint egy évszázados építkezése, a központi torony építése hamarosan befejeződik, amivel a spanyolországi épület lesz Európa legmagasabb keresztény temploma.

Az Euronews cikke szerint a Jézus Krisztus torony 2025 végére vagy 2026 elejére tervezett készülhet el, amelynek csúcsa eléri majd a 172 métert, és ezzel meghaladja az eddigi rekorder, a dél-németországi ulmi székesegyház magasságát.

A bazilika vezérigazgatója, Xavier Martínez bejelentette, hogy a torony építésének idejére, néhány hónapra bezárnak.

.A torony első darabjai már a helyükön vannak, és az építés szakaszosan zajlik majd. A torony tetejére egy keresztet állítanak fel, amelyet öt másik torony vesz körül.

A homlokzaton és a belső térben végzett munka még hosszú ideig eltart majd, Esteve Camps építésvezető azt mondta, a cél az, hogy a munkálatok nagyjából egy évtizeden belül befejeződjenek.

Jövőre lesz Antoni Gaudí halálának századik évfordulója, az építészt 1926-ban gázolta el egy villamos. Az évfordulóra a Sagrada Família megemlékezéseket szervez, az egyik ünnepi misére XIV. Leó pápa is meghívást kapott.

Az elmúlt napokban megérkeztek a helyszínre azok a darabok, amelyek Jézus Krisztus tornyának keresztjének magját alkotják majd.

A Sagrada Família alapkövét 1882-ben rakták le, és azóta a munka adományokból és turisztikai bevételekből származó finanszírozásban halad előre.