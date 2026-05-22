Megjelent a határozat: a kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 22. 19:49
Megjelent a kormányhatározat a Magyar Közlönyben péntek este.

A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és visszavonja a büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. Az erről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlönyben jelentek meg pénteken.

A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása

Az egyik határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett.

A kormány elrendeli az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott statútumának, és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásáról szóló 2025. évi XXX. törvény hatályon kívül helyezésére irányuló törvényjavaslat előkészítését és a törvényjavaslat benyújtását Országgyűléshez

–tették hozzá.

A külügyminiszteren a sor

A másik határozatban szerepel, hogy a kormány felhívja a külügyminisztert, tegye meg a büntetőbíróság statútumának és a büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás felmondásának visszavonásához szükséges jognyilatkozatokat, egyúttal visszavonja a megállapodás felmondására való felhatalmazásról szóló 1090/2025. (IV. 3.) kormányhatározatot.

Nemzetközi jogász: Magyarország szándékosan követett el jogsértést Netanjahu elfogatóparancsa ügyében
Magyarország megindította a kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, igaz, ezen egy kormányváltás még fordíthat. Hoffmann Tamás nemzetközi jogásszal beszélgettünk.
