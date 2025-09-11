Charlie Kirk elleni merénylet: az FBI fotókat közölt a gyanúsítottról

Az FBI Salt Lake City-i irodája több képet is közzétett egy ismeretlen személyről, akit Charlie Kirk meggyilkolásával összefüggésben gyanúsítanak.

Az X-en közzétett képeken egy fekete napszemüveget, baseball sapkát, hosszú ujjú fekete pólót és farmert viselő személy látható. Az egyelőre nem világos, hogy a feltételezett merénylőről közöltek-e fotókat.

We are asking for the public’s help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Az FBI a nyilvánosság segítségét kéri a férfi azonosításában.

Az FBI korábbi tájékoztatása szerint megtalálták a fegyvert, amellyel feltehetően a szélsőjobboldali influenszert megölték a Utah állambeli egyetemen tartott szabadtéri előadáson. A Utah állami közbiztonsági minisztérium vezetője a szökésben levő gyanúsítottról azt mondta, menekülés közben „beleolvadt a tömegbe” és „úgy tűnik, egyetemista korú”.

A merénylő továbbra is szökésben van.

Kirkhöz hasonló befolyásos médiaszemélyiség ellen évtizedek óta nem követtek el merényletet az USA-ban.