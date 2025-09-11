charlie kirkcharlie kirk elleni merényletfbigyanúsított
Charlie Kirk elleni merénylet: az FBI fotókat közölt a gyanúsítottról

2025. 09. 11. 18:25
Az FBI Salt Lake City-i irodája több képet is közzétett egy ismeretlen személyről, akit Charlie Kirk meggyilkolásával összefüggésben gyanúsítanak.

Az X-en közzétett képeken egy fekete napszemüveget, baseball sapkát, hosszú ujjú fekete pólót és farmert viselő személy látható. Az egyelőre nem világos, hogy a feltételezett merénylőről közöltek-e fotókat.

Az FBI a nyilvánosság segítségét kéri a férfi azonosításában.

Az FBI korábbi tájékoztatása szerint megtalálták a fegyvert, amellyel feltehetően a szélsőjobboldali influenszert megölték a Utah állambeli egyetemen tartott szabadtéri előadáson. A Utah állami közbiztonsági minisztérium vezetője a szökésben levő gyanúsítottról azt mondta, menekülés közben „beleolvadt a tömegbe” és „úgy tűnik, egyetemista korú”.

A merénylő továbbra is szökésben van.

Kirkhöz hasonló befolyásos médiaszemélyiség ellen évtizedek óta nem követtek el merényletet az USA-ban.

Frissítés: nyomravezetői díjat ajánlott fel az FBI

Akár 100 ezer dolláros jutalmat is kaphatnak azok, akik olyan információval szolgálnak, amely közelebb viszi a hatóságokat a Kirk meggyilkolásáért felelős személy vagy személyek azonosításához és letartóztatásához.

