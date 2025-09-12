Nagyvilág

Így emlékeznek szerte a világon Charlie Kirkre – fotógaléria

Eric Thayer / Getty Images
Charlie Kirkre emlékeznek a Turning Point USA székhelyén 2025. szeptember 11-én, Phoenixben, Arizonában.
admin Horváth Júlia
2025. 09. 12. 11:14
Az Egyesült Államokban és a világ számos más országában is sokan gyászolják Charlie Kirköt, akit szerdán gyilkolt meg egy egyelőre ismeretlen merénylő a Utah Valley Egyetem kampuszán. Képgaléria a megemlékezésekről.
21 fotó
Nagyvilág
charlie kirkfotógalériagyilkosságképgaléria
