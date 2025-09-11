Szijjártó Péter a megromlott magyar-ukrán viszonyról: „Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy Kijevet terheli a teljes felelősség”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európa és az euró-atlanti integráció ügyeiért felelős ukrán miniszterelnök-helyettessel, Tarasz Kacskával tárgyalt csütörtökön Budapesten, az ehhez fűzött Facebook-posztjában pedig kijelentette, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok évtizedes mélypontra kerülése az ukránok sara.

Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy Kijevet terheli a teljes felelősség azért, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatrendszere az elmúlt 10 évben ilyen rendkívüli romláson ment keresztül. Sajnos nem lehet kizárni, hogy van-e még innen is lejjebb, viszont egy dolog változatlan és biztos: mi abban vagyunk érdekeltek, hogy minden szomszédos országgal, így Ukrajnával is jó kapcsolatban legyünk.

– írta a miniszter, hozzátéve, hogy Ukrajnában korlátozzák a kisebbségek, így a magyar kisebbség jogait, miközben az ukránok a Barátság-kőolajvezeték elleni akciókkal a magyar energiabiztonságot is veszélyeztetik. Mindezek mellett Szijjártó az ukránok szemére vetette azt is, hogy nem mi, hanem ők akarnak minket belerángatni egy háborúba.

„A magyar-ukrán kapcsolatrendszer nagyon nem egyszerű és őszintén remélem, hogy jobban alakul a következő tíz évben, mint alakult az elmúlt tíz esztendőben. Mi erre készen állunk, de azt is világossá kell tenni, hogy ez kizárólag Kijeven és Ukrajnán múlik” – vetített előre Szijjártó.

Az ukrán miniszterelnök-helyettes szerint tartalmas és pragmatikus megbeszélést folytattak Szijjártó Péterrel, szó esett köztük az ukrajnai magyar kisebbség ügyéről, és arról is, milyen lehetőségei vannak az az Európai Uniónak, hogy csökkentse függését, hosszabb távon pedig leálljon az orosz energiáról. Tarasz Kacska az X-en közzétett bejegyzésében kiemelte azt is, hogy bár zajlik egy vita Ukrajna uniós csatlakozásáról, lehetséges olyan döntések meghozatala, amelyek minden tagállam álláspontját tiszteletben tartják.