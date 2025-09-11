Orbán Viktor Charlie Kirk meggyilkolásáról: Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt

Orbán Viktor is megszólalt Charlie Kirk halála kapcsán, a miniszterelnök az X-en egy angol nyelvű posztban reagált a tragédiára. Mint arról lapunk is beszámolt, a jobboldali médiaszemélyiségre szerdán lőttek rá Utah Valley Egyetem kampuszán, életét nem tudták megmenteni. A 31 éves Kirknek és feleségének két kisgyermeke volt.

Tegnap elvesztettük a hit és a szabadság egy védelmezőjét. A legmélyebb együttérzésünket küldjük a Kirk családnak és az amerikai népnek

– írta posztja elején Orbán Viktor, majd Donald Trumphoz hasonlóan ő is az erőszak elszabadulására hívta fel a figyelmet. Míg Trump a saját maga ellen elkövetett merényletet említette, Orbán közép-európai példákat hozott.

Charlie Kirk halála a progresszív-liberális baloldal által folytatott nemzetközi gyűlöletkampány eredménye. Ez vezetett a Robert Fico, az Andrej Babis, és most a Charlie Kirk elleni támadásokhoz. Meg kell állítanunk a gyűlöletet! Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!

– írta a miniszterelnök.

Az amerikai hatóságok hajtóvadászatot folytatnak Kirk gyilkosa után, de eddig a pontig nem neveztek meg gyanúsítottat, így a gyilkosság motivációiról sincs egyelőre biztos tudásunk. A merénylet után néhány órával ugyan őrizetbe vettek egy embert, de őt nem sokkal később el is engedték.