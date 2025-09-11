charlie kirkorbán viktor
Nagyvilág

Orbán Viktor Charlie Kirk meggyilkolásáról: Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt

Brandon Bell / Getty Images
admin Rugli Tamás
2025. 09. 11. 11:10
Brandon Bell / Getty Images

Orbán Viktor is megszólalt Charlie Kirk halála kapcsán, a miniszterelnök az X-en egy angol nyelvű posztban reagált a tragédiára. Mint arról lapunk is beszámolt, a jobboldali médiaszemélyiségre szerdán lőttek rá Utah Valley Egyetem kampuszán, életét nem tudták megmenteni. A 31 éves Kirknek és feleségének két kisgyermeke volt.

Tegnap elvesztettük a hit és a szabadság egy védelmezőjét. A legmélyebb együttérzésünket küldjük a Kirk családnak és az amerikai népnek

– írta posztja elején Orbán Viktor, majd Donald Trumphoz hasonlóan ő is az erőszak elszabadulására hívta fel a figyelmet. Míg Trump a saját maga ellen elkövetett merényletet említette, Orbán közép-európai példákat hozott.

Charlie Kirk halála a progresszív-liberális baloldal által folytatott nemzetközi gyűlöletkampány eredménye. Ez vezetett a Robert Fico, az Andrej Babis, és most a Charlie Kirk elleni támadásokhoz. Meg kell állítanunk a gyűlöletet! Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!

– írta a miniszterelnök.

Az amerikai hatóságok hajtóvadászatot folytatnak Kirk gyilkosa után, de eddig a pontig nem neveztek meg gyanúsítottat, így a gyilkosság motivációiról sincs egyelőre biztos tudásunk. A merénylet után néhány órával ugyan őrizetbe vettek egy embert, de őt nem sokkal később el is engedték.

Kapcsolódó
Megölték Charlie Kirk konzervatív influenszert: évtizedek óta nem történt ilyen gyilkosság
Hosszú idő után öltek meg újra jelentős médiaszemélyiséget az Egyesült Államokban. Charlie Kirk meggyilkolása és az elmúlt időszak más merényletei új fejleményt mutatnak meg.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az uniós bíróság megsemmisítette a Paks II-nek nyújtott támogatást jóváhagyó határozatot
Halálbüntetést szabna ki Charlie Kirk gyilkosára Florida republikánus kormányzója
Megszólalt Trump Kirk meggyilkolása után: „Sötét pillanat ez Amerika számára”
Már nem Elon Musk a világ leggazdagabb embere
Az uniós bíróság megsemmisítette a Paks II-nek nyújtott támogatást jóváhagyó határozatot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik