„Legyőzték az amerikai titkosszolgálatot” – kik és miben hibáztak a Trump elleni merénylet során?

A bírálatok fókuszába került a Donald Trump ellen elkövetett hétvégi merénylet után az amerikai elnöki titkosszolgálat, a Secret Service (USSS), amely a hivatalban lévő és volt elnököket, a családtagjaikat, illetve az elnökjelölteket védi. A legsúlyosabb kritikákat elsősorban a politikusok fogalmazzák meg a pennsylvaniai Butlerben elkövetett merénylet után. Emiatt várhatóan komoly kongresszusi (amerikai törvényhozási) vizsgálatok várnak a USSS vezetőire és a butleri helyszínt biztosító parancsnokokra, de feltehetően más illetékesekre is.

A vizsgálatok előreláthatóan több kérdéskörre fókuszálnak majd. Egyrészt a sajtóban megszólaló legtöbb politikus és véleményformáló azon ütközött meg, hogy a fegyveres merénylő miként juthatott fel egy olyan épület tetejére, ahonnan tökéletesen beláthatta azt a területet, ahol Donald Trump éppen beszédet mondott, majd körülbelül 120–150 méternyi távolságból zavartalanul adhatott le lövéseket a republikánus elnökjelöltre.

Szintén vita bontakozott ki arról, hogy elég gyorsan és szakszerűen avatkozott-e be az elnöki titkosszolgálat, miután a lövések eldördültek. Több kérdés is felmerül.

Baj-e, hogy lelőtték a merénylőt, akiről így nehezebb kideríteni, mi motiválta a cselekmény elkövetésében?

Elég gyorsan siettek-e a testőrök Trump védelmére, hogy saját testükkel védjék a további lövésektől?

Megfelelő fedezéket adtak-e Trumpnak akkor, amikor levitték az emelvényről, és amikor a tömeg felé forduló elnök feje és mellkasa védtelen lett volna, ha esetleg a sokaságban egy második merénylő is megbújt volna.

Azoknak, akik felelősek voltak ennek a nyilvánvalóan elégtelen védelmi tervnek a kidolgozásáért, jóváhagyásáért és végrehajtásáért, tanúskodniuk kell a kongresszus előtt, és felelősségre kell vonni őket

– fogalmazott a merénylet után Ruben Gallego egykori tengerészgyalogos, aki jelenleg a képviselőház (a törvényhozás alsóháza) demokrata tagja, és épp egy szenátusi mandátum megszerzésére készül Arizonában.

A Politico szerint elsősorban a USSS igazgatójának, Kimberly Cheatle-nek kell majd választ adnia a felmerülő kérdésekre. Nemcsak kongresszusi vizsgálóbizottság(ok) kutakodására számíthat, mivel az FBI is vizsgálja a lövöldözés körülményeit.

Az USA-ban mindkét nagy párt, a demokraták és a republikánusok képviselői, de biztonsági, rendőrségi szakértők is a titkosszolgálat látványos hanyagságára és tévedéseire hívták fel a figyelmet, amelyek feltétlenül hozzájárultak a tragédiához. (Nem túlzás tragédiának minősíteni az esetet, hiszen Trump ugyan csak a fülén sebesült meg, de egy ember meghalt, kettő pedig súlyosan megsebesült a republikánus jelöltet támogató tömeg soraiból.)

Sosem fordulhatna elő, hogy egy merénylőnek közvetlen rálátása legyen egy volt elnökre

– mondta a veterán tengerészgyalogosból képviselővé előlépő Gallego, aki a katonai kiképzése során tanultakat idézte fel. A Politico ennek kapcsán felidézi az 1963-as Kennedy-gyilkosságot, amikor a hivatalban lévő amerikai elnököt, John Fitzgerald Kennedyt egy tankönyvraktár hatodik emeletéről lőtték le Dallasban.

Egy republikánus képviselő, Cory Mills szerint nem kell ahhoz túlzottan nagy képzettség, hogy egy ilyen nagy erejű fegyverrel ekkora távolságból (egy AR-15-össel mintegy 120–150 méterről) eltaláljanak egy célpontot. Mills szerint az, hogy egyetlen biztonsági ember sem volt azon a tetőn, ahonnan a merénylő lőtt, a biztonsági előírások súlyos megsértésének tekinthető. Mills szintén veterán katona, Afganisztánban és Irakban is szolgált, és a Dyncorp nevű védelmi szolgáltatónak, az amerikai külügyminisztérium szerződéses partnerének az alkalmazásában is állt.

Szintén bírálják az időben való reagálás és a helyi rendvédelmi hatóságokkal való koordináció hiányosságait az amerikai és a nemzetközi sajtóban, miközben emlékeztetnek a hírforrások arra: szemtanúk figyelmeztették a hatóságokat arról, hogy mi történik egy a Trump-rendezvényhez közeli épületben. A BBC megszólaltatta azt a szemtanút, Greg Smith-t, aki látta, hogy egy ember fegyverrel mászik fel egy épület tetejére, tőle 10–20 méterre. Hiába szóltak erről a rendőröknek, azok nem tudták, mit tegyenek – állította a szemtanú. A Politico felveti, hogy kommunikációs hiba történhetett a különböző rendvédelmi és biztonsági szervek között.

Azt, hogy hagyták lőni a merénylőt, illetve a személyi biztonságért felelős testőrök az elnököt még a lövések után is rövid időre kitették egy újabb potenciális elkövető esetleges célpontjának – Erik Prince is bírálta. Ő nem más, mint a híres (vagy inkább elhíresült) Blackwater biztonsági cég alapítója, aki egykor „Navy SEAL” is volt, tehát az amerikai haditengerészet különleges alakulataiban szolgált.

A biztonsági szolgálatok hibáiról szóló vita a legmagasabb szintig jutott Washingtonban. Joe Biden elnök is megszólalt az ügyben, és azt mondta: a hétvégi republikánus gyűléshez kapcsolódó nemzetbiztonsági kérdések független felülvizsgálatát kezdeményezi, hogy „felmérjék, pontosan mi is történt.”

Mindennek kapcsán felvetődött – erről a 24.hu-n a merénylet után már beszámoltunk egy republikánus politikus, Mike Waltz felvetése nyomán –, hogy a Trump-kampány korábban már nagyobb fokú védelmet kért a Secret Service-től, de ezt a kérést visszautasították. Ezt azonban a Politico szerint Anthony Guglielmi, a USSS szóvivője határozottan tagadta. Az elnöki titkosszolgálat honlapján is olvasható a szervezet válasza, amely szerint „ez abszolút hamis” információ. A hivatalos álláspont szerint a USSS kiegészítette a védelmi intézkedéseket erőforrásokkal és technológiával is – tekintettel a kampánykörút fokozott tempójára.