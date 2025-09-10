Rálőttek egy közismert szélsőjobboldali influenszerre a Utah Valley Egyetemen

Rálőttek Charlie Kirk szélsőjobboldali politikai influenszerre és podcast-műsorvezetőre az Utah Valley Egyetem kampuszán Oremben, ahová előadóként hívták meg – írja a BBC

A szélsőjobboldali influenszer Donald Trump elnök lelkes támogatói köz tartozik, több millió követője van a közösségi oldalakon. A legismertebb mégis inkább a Turning Point USA nonprofit szervezet alapítójaként, amely konzervatív eszméket hirdet az amerikai egyetemek hallgatói körében.

Az FBI közölte, hogy „szorosan figyelemmel kísérik” a Charlie Kirköt érintő lövöldözésről szóló bejelentést.

Az egyetem közleménye szerint „egyetlen lövés dördült el a campuson egy vendégelőadó felé”. Az incidens gyanúsítottját – mint írták – őrizetbe vették, és a rendőrség nyomozást indított.

Az egyetem közkapcsolatokért felelős vezetője azt mondta, a kampuszt a nap hátralévő részében bezárják.

Megerősíthetjük, hogy Kirk urat meglőtték, de nem tudjuk, hogy milyen állapotban van

– tette hozzá az egyetemi vezető.

Donald Trump máris reagált a Truth Social nevű közösségi oldalán. Azt írta: