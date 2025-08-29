gázagázai övezettúszokizrael
Megtalálta a magyar túsz holttestét Gázában az izraeli hadsereg

Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP
24.hu
2025. 08. 29. 13:17
Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP

Megtalálták Ilán Weisz holttestét a Gázai övezetben az Izraeli Védelmi Erők és az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bét közös műlevelet során – közölte pénteken az izraeli hadsereg.

Hogy a férfival mi történt 2023 október 7-én, illetve utána, az nem teljesen egyértelmű. A  holttestét 693 nappal az iszlamista támadás után találták meg. Az izraeli hadsereg a közleményében úgy fogalmazott, hogy

a Hamász meggyilkolta és elrabolta az október 7-i tömegmészárlás során.

Ilán Weisz  származását, nemzetiségét az izraeli hadsereg nem közölte, de a Hit Gyülekezete hetilapja, a Hetek magyar túszként nevezte meg őt. A férfi a Be’eri kibucbban élt, és az iszlamista támadás napján, reggel elhagyta otthonát, hogy csatlakozzék a kibuc katasztrófavédelmi csapatához.

Az 54 éves feleségét és  19 éves lányát túszul ejtették Gázában. Őket  a 2023 novemberi tűzszüneti megállapodás keretében bocsátották szabadon.

