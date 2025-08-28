Orosz légicsapás érte az Európai Unió ukrajnai kirendeltségét

Egy magas rangú uniós tisztviselő szerint csütörtökön orosz légicsapások érték az Európai Unió ukrajnai, kijevi kirendeltségét – írja az Euractiv.

A mai orosz légicsapások megrongálták a kijevi EU-küldöttséget épületét, ami civil, lakossági területen áll

– írta Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa az X-en, aki fotókat is megosztott.

„Határozottan elítélem ezeket a brutális támadásokat, amelyek egyértelműen jelzik, hogy Oroszország elutasítja a békét és a terrort választja” – tette hozzá Kos, aki azt is írta:

Teljes szolidaritásunk az EU alkalmazottaival, családjaikkal és minden ukránnal, akik elszenvedik ezt az agressziót.

Oroszország az elmúlt hónapokban fokozta légicsapásait Ukrajna felett, annak ellenére, hogy a nyugati országok egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek a háború diplomáciai rendezésére.