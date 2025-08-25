Trump betiltotta a nemzeti lobogó elégetését

Az Egyesült Államokban börtönbüntetésre számíthat a jövőben az, aki elégeti a nemzeti zászlót – közölte Donald Trump amerikai elnök, amikor hétfőn rendeletet írt alá az intézkedésről.

Trump a közbiztonsági témájú rendeletek bejelentésekor kifejtette, véleménye szerint az, aki nyilvános eseményen zászlót éget, zavargásra való felbujtást követ el. Hozzátette, hogy az ilyen cselekmény a jövőben vádemelést és büntetőeljárást eredményezhet, a büntetés pedig egy év börtön lehet.

Az amerikai zászló az Egyesült Államok legszentebb és leginkább tisztelt jelképe, amelynek megszentségtelenítése különösen és eredendően sértő, valamint provokatív. A nemzetünk iránti ellenséges érzületről szóló állásfoglalás, egy olyan cselekedet, amelyhez külföldiek csoportjai folyamodnak annak érdekében, hogy amerikaiakat félemlítsenek meg és erőszakkal fenyegessék őket

– olvasható a Fehér Ház által kiadott részletes magyarázatban.

Az elnök hétfőn rendeleteket írt alá a Washingtonban augusztus 11-én elrendelt közbiztonsági intézkedéssorozat kiterjesztéséről is, többek között arról, hogy az eljárás idejére az őrizetbe vett gyanúsítottak ne kerülhessenek szabadlábra.

Egy további rendelet arról intézkedik, hogy a szövetségi adminisztráció tagjai tegyenek lépéseket a készpénz letétbe helyezése nélküli óvadék intézményének megszüntetése érdekében.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter a nyilvános eseményen arról számolt be, hogy a fővárosban augusztus 12-én indult közbiztonsági intézkedéssorozat két hete során csaknem 1000 bűnelkövetőt, valamint bűncselekménnyel gyanúsított személyt tartóztattak le, köztük több mint 400 ember illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.

